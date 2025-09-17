غوتيريش يقترح خفض ميزانية الأمم المتحدة للعام 2026 بنسبة 15%

اقترح الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش على الدول الأعضاء الثلاثاء خفض الميزانية العادية للمنظمة للعام 2026 بنسبة 15% ولا سيّما عبر إلغاء أكثر من 2500 وظيفة، في خطوة ترمي لمواجهة ضائقة مالية مزمنة فاقمتها مؤخرا سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وكان غوتيريش قدّم في الربيع للدول الأعضاء مشروع ميزانية العام 2026 وقد بلغت قيمتها حوالي 3.7 مليار دولار، أي نفس قيمة ميزانية 2025، لكنّه أعلن في حينه أنّه سيسعى لخفضها في إطار مبادرته "الأمم المتّحدة 80" الرامية لتحسين فعالية المنظمة.



وفي رسالتين نُشرتا الثلاثاء، أبلغ الأمين العام الدول الأعضاء وموظفي الأمم المتّحدة اعتزامه خفض "أكثر من 15% من الميزانية العادية"، أي حوالي 500 مليون دولار، وإلغاء حوالي 19% من الوظائف المموّلة من هذا الجزء من الميزانية.



ووفقا لمسؤول كبير في الأمم المتّحدة، فإنّ الميزانية المعدّلة تبلغ 3.238 مليار دولار، في خفض سيؤدّي لإلغاء 2681 وظيفة.

