مقتل 3 شرطيين وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في بنسلفانيا الأميركية

أعلن مفوض شرطة ولاية بنسلفانيا الأميركية كريستوفر باريس أن ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون قتلوا واثنين آخرين أصيبا اليوم الأربعاء في إطلاق نار في بلدة كودوروس.



وأشار باريس للصحفيين إلى أن مطلق النار لقي حتفه أيضًا.