إسرائيل تقول إن أردنيا نفّذ الهجوم عند المعبر الحدودي

قالت إسرائيل إنّ أردنيا نفّذ الهجوم عند المعبر الحدودي الرئيسي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، والذي أدى الى مقتل إسرائيليين اثنين بالرصاص.



وأوردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "اليوم، قتل أردني كان يفترض به أن يقود شاحنة مساعدات إنسانية الى غزة، إسرائيليين عند معبر (جسر) اللنبي الحدودي)"، معتبرة أن ذلك "هو نتيجة إضافية للتحريض الدنيء في الأردن. هذه نتيجة لترداد حملة أكاذيب حماس. ينبغي على هذا أن يتوقف".

