مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يستقيل من منصبه

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن تقديم استقالته بعدما أمضى سبع سنوات تقريبا في هذا المنصب.



وقال بيدرسن في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا "أود أن أبلغ المجلس بأني أطلعت الأمين العام على نيتي التنحي بعد أكثر من ست سنوات ونصف السنة في منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا وقد واقف على طلبي" موضحا أنه اتخذ قراره "لأسباب شخصية".