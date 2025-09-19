لافروف يلتقي روبيو الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة

أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو، الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية عن نيبينزيا قوله "من الواضح أنهما سيناقشان مجموعة واسعة من القضايا، الثنائية والمتعددة الأطراف". وأضاف: "ليس هناك جدول أعمال محدد، ولكن من المقرر عقد اجتماع".