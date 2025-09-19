سي.بي.إس: ترتيبات لعقد لقاء بين ترامب والشرع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

ذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) أن الترتيب جار لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام.