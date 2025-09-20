هجوم إلكتروني يعطل أنظمة تسجيل الركاب في مطارات أوروبية ويتسبب بتأخير الرحلات

أعلن مطار العاصمة الألمانية برلين- براندنبورغ صباح اليوم أن شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرضت لهجوم إلكتروني مساء امس، ما دفع المطار لاحقا إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة وأدى إلى تأخير الرحلات.وأوضح المطار أن من المتوقع نتيجة لذلك أن يواجه الركاب فترات انتظار أطول عند تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، إضافة إلى تأجيل بعض الرحلات.وجاء في بيان للمطار أوردته سكاي نيوز عربية": "الهجوم لم يستهدف المطار مباشرة، وإنما أصابه بشكل غير مباشر".ويُستخدم النظام المتضرر في مطارات عدة على مستوى أوروبا.وإلى جانب برلين، تضررت من الهجوم الإلكتروني مطارات أوروبية أخرى، بينها مطار العاصمة البلجيكية، بروكسل.وحذّر مطار بروكسل عبر موقعه الإلكتروني من تداعيات كبيرة على عمليات الطيران نتيجة للهجوم، مضيفا أن عدة مطارات أوروبية تضررت أيضا.