روسيا تندد بتصويت الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران

أخبار دولية
2025-09-20 | 08:12
روسيا تندد بتصويت الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران

نددت وزارة الخارجية الروسية بتصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات على إيران، بعدما فعّلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.
     
وانتقدت وزارة الخارجية في بيان "الطابع الاستفزازي وغير القانوني" لتصرّفات هذه الدول الأوروبية. وقالت إنّ "هذه التصرفات لا تمت بصلة إلى الدبلوماسية، ولا تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني".

أخبار دولية

بتصويت

الأمم

المتحدة

لإعادة

العقوبات

إيران

