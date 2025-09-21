إسبانيا تنقذ طاقم سفينة صيد فرنسية

أنقذ خفر السواحل الإسبانيون 11 شخصًا هم طاقم سفينة صيد فرنسية تسرّبت إليها المياه قبالة الساحل الشماليّ الغربيّ للبلاد.

وقال خفر السواحل إنّ السفينة "راي بريميرو" وجّهت نداء استغاثة في وقت مبكر الأحد وهي على بعد حوالى 10 أميال من ساحل منطقة غاليسيا الإسبانية، للإبلاغ عن تسرّب مياه لا يمكن احتواؤه، وأنّ الطاقم كان يغادر السفينة على متن قارب نجاة.

ونقلت مروحية تابعة لخفر السواحل الطاقم إلى مطار قريب من مدينة لا كورونيا في غاليسيا لإجراء فحوص طبية.

ولا تزال السفينة عائمة تحت مراقبة سفن إنقاذ، في وقت تحاول السلطات تثبيتها لسحبها إلى الساحل.

وتعرف مياه المحيط الأطلسيّ قبالة سواحل غاليسيا التي تعدّ منطقة صيد رئيسية في إسبانيا، بأمواجها العاتية والعواصف المفاجئة التي تجعل الإبحار فيها محفوفا بالمخاطر.