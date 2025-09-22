الرئيس الفنزويلي مادورو يقول إنه يريد محاورة الولايات المتحدة

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاتهامات الأميركية له بأنه مهرب مخدرات وطلب من الرئيس دونالد ترامب إجراء حوار، بحسب رسالة نشرتها كراكاس في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.



وتحمل الرسالة الموجهة إلى ترامب تاريخ 6 أيلول، أي أنها أُرسلت بعد أيام من نشر الولايات المتحدة اسطولا حربيا صغيرا قبالة سواحل فنزويلا وبدء استهدافها لقوارب في المنطقة تزعم أنها تنقل مخدرات.



وأسفر الهجوم الأول عن مقتل 11 شخصا وتبعه هجومان آخران، رغم مناشدة مادورو في رسالته للسلام.



ونفى مادور في رسالته المزاعم الأميركية بأنه يقود كارتل مخدرات ووصفها بأنها "زائفة تماما".



وأضاف: "إنها أسوأ أخبار زائفة تنشر ضد بلدنا في تصعيد لنزاع مسلح من شأنه أن يلحق أضرارا كارثية بالقارة بأكملها"، داعيا ترامب إلى "الحفاظ على السلام بالحوار والتفاهم".

