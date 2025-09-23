زيلينسكي: ناقشت شراء أوكرانيا أسلحة أميركية مع المبعوث كيلوج

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش مع المبعوث الأمبركي الخاص كيث كيلوج شراء أسلحة من الولايات المتحدة سبق أن طلبتها كييف.



وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس أمس الاثنين: " أطلعته على الوضع في الجبهة ونتائج العملية الهجومية المضادة قرب مدينتي دوبروبيليا وبوكروفسك، كما تطرقنا إلى تطور التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة".