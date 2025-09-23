ماكرون: منح ترامب نوبل السلام ممكن فقط في حال أوقف الحرب في غزة

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حصول نظيره الأميركي دونالد ترامب على جائزة نوبل السلام رهن وقفه الحرب في قطاع غزة.



وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية "أرى رئيسًا أميركيًا ينشط، وكرر ذلك هذا الصباح على منبر (الأمم المتحدة): أريد السلام. أبرمت تسويات لسبعة نزاعات".



وشدد على أن جائزة نوبل السلام غير ممكنة سوى في حال توصلتم الى حل لهذا النزاع، مشيرًا الى العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في القطاع الفلسطيني منذ نحو عامين.



ورأى ماكرون أن دولة فلسطين التي أعلن الاثنين اعتراف بلاده بها، لن تقوم فعليا سوى "يوم تعترف بها دولة إسرائيل".

