الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
ماكرون: منح ترامب نوبل السلام ممكن فقط في حال أوقف الحرب في غزة

أخبار دولية
2025-09-23 | 14:28
ماكرون: منح ترامب نوبل السلام ممكن فقط في حال أوقف الحرب في غزة
ماكرون: منح ترامب نوبل السلام ممكن فقط في حال أوقف الحرب في غزة

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حصول نظيره الأميركي دونالد ترامب على جائزة نوبل السلام رهن وقفه الحرب في قطاع غزة.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية "أرى رئيسًا أميركيًا ينشط، وكرر ذلك هذا الصباح على منبر (الأمم المتحدة): أريد السلام. أبرمت تسويات لسبعة نزاعات".

وشدد على أن جائزة نوبل السلام غير ممكنة سوى في حال توصلتم الى حل لهذا النزاع، مشيرًا الى العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في القطاع الفلسطيني منذ نحو عامين.

ورأى ماكرون أن دولة فلسطين التي أعلن الاثنين اعتراف بلاده بها، لن تقوم فعليا سوى "يوم تعترف بها دولة إسرائيل".

أخبار دولية

ترامب

السلام

الحرب

LBCI
أخبار دولية
2025-09-21

ترامب: لا بد أن أحظى بجائزة نوبل للسلام

LBCI
أخبار دولية
2025-07-08

نتانياهو يقول إنّه رشّح ترامب لجائزة نوبل للسلام

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-25

الديوان الأميريّ القطريّ: أمير دولة قطر وماكرون أكدا ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب في أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-22

اللبنانية الأولى من نيويورك: سلام لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
16:37

دول أوروبية تحث إيران على "إجراءات ملموسة" قبل سريان العقوبات بشأن النووي

LBCI
أخبار دولية
16:19

ترامب: أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا

LBCI
أخبار دولية
14:52

ترامب ألغى اجتماعًا مع كبار القادة الديمقراطيين في الكونجرس... وشومر: "ترامب يفضل افتعال الفوضى على أداء عمله"

LBCI
أخبار دولية
14:41

ترامب يهزأ من منبر الجمعية العامة بدور الأمم المتحدة ويندد بالهجرة

LBCI
فنّ
2025-08-01

وفاة المخرج المسرحي والأوبرالي الأميركي بوب ويلسون

LBCI
فنّ
2025-05-24

الشامي وتامر حسني يُفرجان عن "ملكة جمال الكون" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-05-02

وزارة الخارجية الإيرانية: طهران ترفض التهديدات والضغوط

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-12

مقدمة النشرة المسائية 12-05-2025

LBCI
أخبار دولية
14:21

خامنئي يرى أن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لا تعود بالفائدة على إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة

LBCI
رياضة
13:43

استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
13:40

منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

LBCI
حال الطقس
02:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار لبنان
07:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:00

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
12:22

رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً

LBCI
أخبار لبنان
02:28

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025

LBCI
أمن وقضاء
08:30

الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون

