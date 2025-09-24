روسيا ترفض وصف ترامب لها بأنها "نمر من ورق" وستواصل هجومها في اوكرانيا



رفضت روسيا الأربعاء وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها بأنها "نمر من ورق"، مؤكدة أن "لا بديل" عن مواصلة هجومها الواسع الذي اطلقته في اوكرانيا في شباط 2022.



وفي تغيير مفاجئ في موقفه، أكد الرئيس الاميركي الثلاثاء أن كييف قادرة على استعادة كل الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية، بينما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"تحول كبير" في خطاب واشنطن.



وفي مواجهة هذا التغيير في الخطاب، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع إذاعة "آر بي سي"الأربعاء أن "لا بديل" لروسيا عن مواصلة هجومها الواسع الذي اطلقته في اوكرانيا في شباط 2022.