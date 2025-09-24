روبيو حضّ نظيره الروسي على وقف "القتل" في أوكرانيا

حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء روسيا على وقف "القتل" في أوكرانيا، وذلك خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في نيويورك.



وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت إثر الاجتماع إن روبيو "كرر دعوة الرئيس (دونالد) ترامب الى وضع حد للقتل، وضرورة أن تتخذ موسكو إجراءات ذات دلالة بهدف التوصل الى تسوية دائمة للنزاع بين روسيا واوكرانيا".