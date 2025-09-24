الأخبار
روبيو حضّ نظيره الروسي على وقف "القتل" في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-24
روبيو حضّ نظيره الروسي على وقف "القتل" في أوكرانيا
حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء روسيا على وقف "القتل" في أوكرانيا، وذلك خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في نيويورك.
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت إثر الاجتماع إن روبيو "كرر دعوة الرئيس (دونالد) ترامب الى وضع حد للقتل، وضرورة أن تتخذ موسكو إجراءات ذات دلالة بهدف التوصل الى تسوية دائمة للنزاع بين روسيا واوكرانيا".
أخبار دولية
نظيره
الروسي
"القتل"
أوكرانيا
التالي
زيلينسكي: الصين بإمكانها اجبار روسيا على وقف الحرب
براك: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق "خفض التصعيد"
السابق
