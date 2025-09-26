الأخبار
عراقجي: إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران باطلة قانونًا

أخبار دولية
2025-09-26 | 16:35
عراقجي: إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران باطلة قانونًا

اعتبر وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ إعادة فرض عقوبات الأممية على طهران على خلفية برنامجها النوويّ "باطل قانونا"، بعد فشل تصويت في مجلس الأمن الدوليّ الجمعة على إرجاء ذلك.

     

وقال عراقجي أمام مجلس الأمن إنّ تفعيل دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات "هو باطل قانونا، متهور سياسيا، وتشوبه عيوب إجرائية".

 

وقال: “أميركا خانت الدبلوماسية أما الترويكا الأوروبية فأهالت عليها التراب”.

 

وشكر الصين وروسيا على تقديم مشروع قرار لتأجيل إعادة عقوبات الأمم المتحدة على بلاده.   

