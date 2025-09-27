مسيرات أوكرانية تقصف محطة لضخ النفط في تشوفاشيا الروسية

أعلن حاكم منطقة تشوفاشيا الروسية أوليج نيكولايف عبر تطبيق تيليجرام أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت محطة لضخ النفط في المنطقة الواقعة على ضفاف نهر فولجا مما أدى إلى توقف المحطة عن العمل.

وأوضح نيكولايف أن الهجوم وقع بالقرب من قرية كونار التي تبعد حوالي 1200 كيلومتر عن الأراضي الأوكرانية، مشيرًا الى أنه لم تقع إصابات ولم تحدث سوى "أضرار طفيفة".

وكثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية في الأسابيع الماضية مستهدفة مصافي تكرير ومحطات تصدير لتقليل عوائد موسكو من النفط من أجل إثارة السخط المحلي ودفع الكرملين إلى محادثات السلام.

وتسببت الهجمات في خفض تكرير النفط الروسي بواقع الخُمس تقريبًا في أيام معينة وخفض الصادرات من موانئ رئيسية، مما جعل موسكو على وشك خفض إنتاجها النفطي.