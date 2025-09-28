آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب للمطالبة باتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك قبل يومين من اللقاء المقرّر بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.



وأثناء تجمّعهم في ساحة الرهائن، رفع المتظاهرون لافتة كبيرة كُتب عليها "جميع الرهائن، أعيدوهم إلى ديارهم الآن".



وقالت ليشاي ميران لافي زوجة أومري ميران الذي لا يزال محتجزا في غزة، إنّ "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع الانزلاق إلى الهاوية هو اتفاق كامل وشامل ينهي الحرب ويعيد جميع الرهائن والجنود إلى ديارهم".



وفيما توجّهت مباشرة إلى الرئيس الأميركي، حثّته على استخدام "نفوذه على رئيس الحكومة نتنياهو"، مؤكدة أنّ "إطالة أمد هذه الحرب لن يؤدي إلا إلى تعريض أومري والرهائن الآخرين لخطر أكبر".



كذلك، دعا رونين أوهل الذي لا يزال شقيقه محتجزا في غزة، نتنياهو إلى التوصل إلى اتفاق هدنة.



وحذر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، نتنياهو من التوصل إلى اتفاق. وقال في منشور على منصة إكس: "سيدي رئيس الحكومة، ليس لديك تفويض لإنهاء الحرب من دون هزيمة حماس بشكل كامل".



ويعتمد نتنياهو الذي لم يعد يتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان، على حلفائه من اليمين المتطرّف. ويرفض هؤلاء أي اتفاق مع حماس لإطلاق الرهائن، بينما يدعون إلى استمرار الحرب حتى القضاء على الحركة.

