ستارمر يتعهد التصدي لليمين المتطرف في بريطانيا قبل انعقاد مؤتمر حزب العمال

بدأ حزب العمال البريطاني مؤتمره السنوي الذي يهدد زعامة رئيس الوزراء كير ستارمر، على خلفية تحديات متزايدة يواجهها داخل معسكره، والذي سيحاول اقناعه بقدرته على التصدي لليمين المتطرف.



وقال ستارمر في مقابلة مع بي بي سي: "أمامنا معركة حياتنا. يتعين علينا التصدي لحزب الإصلاح، يجب أن نهزمه".



وأضاف: "إنهم يريدون تمزيق هذا البلد"، واصفا خطتهم لإجبار المهاجرين النظاميين غير الأوروبيين على إعادة تقديم طلباتهم في ظل شروط أكثر صرامة بأنها "عنصرية" و"غير أخلاقية".



واعتبر الخبير السياسي ستيفن فيلدينغ أن المؤتمر يمثل فرصة للناشطين "للتعبير عن استيائهم من كير ستارمر".



وأضاف أن رئيس الوزراء "يواجه معارضة من الحزب والبلاد"، في حين أظهر استطلاع أجرته أخيرا مؤسسة "يوغوف" أن نسبة التأييد الشعبية لستارمر لا تتجاوز 27%.