الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احتجاجات مناهضة للحكومة في البيرو... وسقوط جرحى
أخبار دولية
2025-09-29 | 01:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
احتجاجات مناهضة للحكومة في البيرو... وسقوط جرحى
أصيب 19 شخصا على الأقل بينهم شرطي، بجروح أثناء تظاهرات ضد حكومة الرئيسة البيروفية دينا بولوارتي والكونغرس نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلنت السلطات ومدافعون عن حقوق الإنسان.
وخرج المئات في مسيرة نهاية الأسبوع باتّجاه مقر الحكومة وسط ليما في ظل تواجد كثيف للشرطة.
وألقى شباب الحجارة والقنابل الحارقة والمفرقعات باتّجاه عناصر الأمن الذين ردّوا بالغاز المسيل والرصاص المطاطي، بحسب مراسلي فرانس برس.
وذكرت "تنسيقية حقوق الإنسان الوطنية" الأحد بأن 18 شخصا جرحوا في الصدامات بينهم صحافي.
من جانبها، أفادت الشرطة الوطنية "بإصابة شرطي بحروق من الدرجة الأولى جراء قنبلة مولوتوف أثناء المسيرة التي نظمتها مجموعات عدة"، فيما نشرت صورا للصدامات على الشبكات الاجتماعية.
وحمّلت "تنسيقية حقوق الإنسان الوطنية" الشرطة مسؤولة العنف.
وقالت المحامية لدى التنسيقية بار بيريز لفرانس برس: "ندعو الشرطة إلى احترام حق التظاهر. لا يوجد أي مبرر لإطلاق كميّات كبيرة من الغاز المسيل ومهاجمة الناس".
وفرّق عشرات عناصر الشرطة بالغاز المسيل ليل الأحد مئات العاملين في مجال النقل ومتظاهرين ضمن تجمّع "الجيل زد" الذين خرجوا ضد ما يصفونه بالفساد والابتزاز.
وقالت المهندسة أدريانا فلويس (28 عاما) لفرانس برس: "خرجنا ضد الفساد ومن أجل الحياة وفي مواجهة الجرائم التي تقتلنا كل يوم".
وارتفع منسوب الغضب الشعبي بعدما أقرت حكومة بولوارتي قانونا في الخامس من أيلول يوجب على الشباب المساهمة في صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة رغم انعدام الأمان الوظيفي ومعدل البطالة غير الرسمي البالغ أكثر من 70 في المئة.
وتراجعت نسب التأييد لبولوارتي بشكل كبير في المرحلة الأخيرة من ولايتها التي تنتهي في 28 تموز 2026.
وتواجه الأغلبية المحافظة في الكونغرس وضعا مشابها على خلفية اتهامها بالفساد أيضا، وفق عدد من استطلاعات الرأي.
أخبار دولية
احتجاجات
حكومة
البيرو
التالي
مقتل شخص وفقد 12 مع وصول الإعصار بوالوي إلى فيتنام
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 84 مسيرة أوكرانية ليلًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-06
زعيم مجموعة مسلحة مناهضة لحماس يؤكد تعاونه مع الجيش الإسرائيلي في غزة
أخبار دولية
2025-07-06
زعيم مجموعة مسلحة مناهضة لحماس يؤكد تعاونه مع الجيش الإسرائيلي في غزة
0
أخبار دولية
2025-07-06
ترامب: الإنحياز لسياسات بريكس المناهضة لأميركا يستدعي فرض رسوم إضافية بنسبة 10%
أخبار دولية
2025-07-06
ترامب: الإنحياز لسياسات بريكس المناهضة لأميركا يستدعي فرض رسوم إضافية بنسبة 10%
0
أخبار دولية
2025-08-14
توترات جديدة في النزاع الحدودي بين البيرو وكولومبيا
أخبار دولية
2025-08-14
توترات جديدة في النزاع الحدودي بين البيرو وكولومبيا
0
أخبار دولية
2025-07-26
مقتل 18 شخصا على الأقل في حادث حافلة بجبال الأنديز في البيرو
أخبار دولية
2025-07-26
مقتل 18 شخصا على الأقل في حادث حافلة بجبال الأنديز في البيرو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:54
فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
أخبار دولية
04:54
فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
0
أخبار دولية
04:51
الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تحرك الأمم المتحدة
أخبار دولية
04:51
الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تحرك الأمم المتحدة
0
أخبار دولية
04:34
عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة
أخبار دولية
04:34
عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة
0
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:33
مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
00:33
مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
0
آخر الأخبار
05:25
أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب
آخر الأخبار
05:25
أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب
0
أمن وقضاء
2025-07-20
تعميم صورة موقوف بجرائم نشل وسلب وسرقة...
أمن وقضاء
2025-07-20
تعميم صورة موقوف بجرائم نشل وسلب وسرقة...
0
أمن وقضاء
2025-07-02
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
أمن وقضاء
2025-07-02
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
2
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
3
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
4
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
5
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
6
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
7
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
8
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More