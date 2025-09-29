الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

احتجاجات مناهضة للحكومة في البيرو... وسقوط جرحى

أخبار دولية
2025-09-29 | 01:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
احتجاجات مناهضة للحكومة في البيرو... وسقوط جرحى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
احتجاجات مناهضة للحكومة في البيرو... وسقوط جرحى

أصيب 19 شخصا على الأقل بينهم شرطي، بجروح أثناء تظاهرات ضد حكومة الرئيسة البيروفية دينا بولوارتي والكونغرس نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلنت السلطات ومدافعون عن حقوق الإنسان.
     
وخرج المئات في مسيرة نهاية الأسبوع باتّجاه مقر الحكومة وسط ليما في ظل تواجد كثيف للشرطة.
     
وألقى شباب الحجارة والقنابل الحارقة والمفرقعات باتّجاه عناصر الأمن الذين ردّوا بالغاز المسيل والرصاص المطاطي، بحسب مراسلي فرانس برس.
     
وذكرت "تنسيقية حقوق الإنسان الوطنية" الأحد بأن 18 شخصا جرحوا في الصدامات بينهم صحافي.
     
من جانبها، أفادت الشرطة الوطنية "بإصابة شرطي بحروق من الدرجة الأولى جراء قنبلة مولوتوف أثناء المسيرة التي نظمتها مجموعات عدة"، فيما نشرت صورا للصدامات على الشبكات الاجتماعية.
     
وحمّلت "تنسيقية حقوق الإنسان الوطنية" الشرطة مسؤولة العنف.
     
وقالت المحامية لدى التنسيقية بار بيريز لفرانس برس: "ندعو الشرطة إلى احترام حق التظاهر. لا يوجد أي مبرر لإطلاق كميّات كبيرة من الغاز المسيل ومهاجمة الناس".
     
وفرّق عشرات عناصر الشرطة بالغاز المسيل ليل الأحد مئات العاملين في مجال النقل ومتظاهرين ضمن تجمّع "الجيل زد" الذين خرجوا ضد ما يصفونه بالفساد والابتزاز.
     
وقالت المهندسة أدريانا فلويس (28 عاما) لفرانس برس: "خرجنا ضد الفساد ومن أجل الحياة وفي مواجهة الجرائم التي تقتلنا كل يوم".
     
وارتفع منسوب الغضب الشعبي بعدما أقرت حكومة بولوارتي قانونا في الخامس من أيلول يوجب على الشباب المساهمة في صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة رغم انعدام الأمان الوظيفي ومعدل البطالة غير الرسمي البالغ أكثر من 70 في المئة.
     
وتراجعت نسب التأييد لبولوارتي بشكل كبير في المرحلة الأخيرة من ولايتها التي تنتهي في 28 تموز 2026. 
     
وتواجه الأغلبية المحافظة في الكونغرس وضعا مشابها على خلفية اتهامها بالفساد أيضا، وفق عدد من استطلاعات الرأي.

أخبار دولية

احتجاجات

حكومة

البيرو

LBCI التالي
مقتل شخص وفقد 12 مع وصول الإعصار بوالوي إلى فيتنام
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 84 مسيرة أوكرانية ليلًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-06

زعيم مجموعة مسلحة مناهضة لحماس يؤكد تعاونه مع الجيش الإسرائيلي في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-06

ترامب: الإنحياز لسياسات بريكس المناهضة لأميركا يستدعي فرض رسوم إضافية بنسبة 10%

LBCI
أخبار دولية
2025-08-14

توترات جديدة في النزاع الحدودي بين البيرو وكولومبيا

LBCI
أخبار دولية
2025-07-26

مقتل 18 شخصا على الأقل في حادث حافلة بجبال الأنديز في البيرو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:54

فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:51

الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تحرك الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
04:34

عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:33

مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
05:25

أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-20

تعميم صورة موقوف بجرائم نشل وسلب وسرقة...

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-02

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:41

جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:25

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
حال الطقس
01:47

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
23:56

وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More