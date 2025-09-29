الأخبار
وزير الداخلية أحمد الحجار: الوزارة ملتزمة بإجراء الإنتخابات في أيار 2026 على أساس أن كل وزير ملتزم بالقانون ساري المفعول
عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة
أخبار دولية
2025-09-29 | 04:34
عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة
حضّت عائلات الرهائن الإسرائيليين الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمسك بالاتفاق الذي اقترحه لإنهاء الحرب في غزة، وذلك قبيل لقائه المقرر الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاء في رسالة مفتوحة وجّهها منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إلى ترامب: "نطلب منكم بكل احترام أن تقفوا بحزم ضد أي محاولات لعرقلة الاتفاق الذي قدمتموه. المخاطر كبيرة جدا، وعائلاتنا انتظرت طويلا، ولا نحتمل أي تدخل يعرقل هذا التقدم".
وجاءت هذه المناشدة بعد تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى قرب تحقيق اختراق في مفاوضات وقف إطلاق النار، مستشهدا بخطة مؤلفة من 21 بندا عرضها خلال محادثات أجراها مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكرر المنتدى تحميل نتنياهو مسؤولية "إفشال" مقترحات سابقة لوقف إطلاق النار خلال الحرب المستمرة منذ عامين كان من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق أقاربهم.
وبعد استهداف الجيش الإسرائيلي قادة حماس في الدوحة، قال المنتدى في بيان: "لقد أثبتت الضربة الموجهة في قطر بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عقبة واحدة أمام إعادة الرهائن وإنهاء الحرب: رئيس الوزراء نتنياهو. ففي كل مرة يقترب فيها التوصل إلى صفقة، يقوم نتنياهو بتخريبها".
ونُشرت رسالة عائلات الرهائن إلى ترامب قبل ساعات فقط من لقائه نتنياهو في البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يدفع الرئيس الأميركي نحو خطة سلام صعبة المنال في غزة تتضمن، بحسب تقارير إعلامية، إطلاق الرهائن الـ47 خلال أول يومين من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
وتوجّه المنتدى في رسالته إلى ترامب، قائلا: "أنت وحدك تملك القوة للدفع بهذا الاتفاق إلى خط النهاية، ونحن ممتنون جدا لوقوفك إلى جانبنا".
أخبار دولية
عائلات
الرهائن الإسرائيليين
ترامب
غزة
التالي
الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تحرك الأمم المتحدة
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
السابق
