مصدر رويترز: الإمارات تحثّ نتنياهو على قبول اقتراح ترامب للسلام في غزة

تحثّ دولة الإمارات رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو على قبول اقتراح الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب للسلام في غزة خلال اجتماع مزمع لهما في وقت لاحق اليوم الاثنين وعلى التخلي عن أي خطة لضم الضفة الغربية، وفق ما أكّد مصدر رويترز.



وأوضح المصدر أنّ الإمارات، أبرز دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل بموجب (اتفاقيات إبراهيم)، حذرت نتنياهو من أن ضم الضفة الغربية سيغلق الباب أمام المزيد من التطبيع الإسرائيليّ مع الدول العربية والإسلامية الرائدة، بما في ذلك السعودية وإندونيسيا.



وقال مسؤول إسرائيليّ كبير إنّ نتنياهو سيقدم رد إسرائيل على اقتراح ترامب للسلام في غزة عندما يلتقي بالرئيس الأميركيّ في البيت الأبيض.