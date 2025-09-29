الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصدر رويترز: الإمارات تحثّ نتنياهو على قبول اقتراح ترامب للسلام في غزة
أخبار دولية
2025-09-29 | 09:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصدر رويترز: الإمارات تحثّ نتنياهو على قبول اقتراح ترامب للسلام في غزة
تحثّ دولة الإمارات رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو على قبول اقتراح الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب للسلام في غزة خلال اجتماع مزمع لهما في وقت لاحق اليوم الاثنين وعلى التخلي عن أي خطة لضم الضفة الغربية، وفق ما أكّد مصدر رويترز.
وأوضح المصدر أنّ الإمارات، أبرز دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل بموجب (اتفاقيات إبراهيم)، حذرت نتنياهو من أن ضم الضفة الغربية سيغلق الباب أمام المزيد من التطبيع الإسرائيليّ مع الدول العربية والإسلامية الرائدة، بما في ذلك السعودية وإندونيسيا.
وقال مسؤول إسرائيليّ كبير إنّ نتنياهو سيقدم رد إسرائيل على اقتراح ترامب للسلام في غزة عندما يلتقي بالرئيس الأميركيّ في البيت الأبيض.
آخر الأخبار
أخبار دولية
رويترز:
الإمارات
نتنياهو
اقتراح
ترامب
للسلام
التالي
مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
المنخفض المداري التاسع يتحول إلى العاصفة إيميلدا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-02
الخارجية الأميركية: رسالة الرئيس ترامب واضحة بشأن ضرورة قبول مقترح وقف إطلاق النار في غزة وترامب أكد أن الوضع سيزداد سوءا إذا لم يتم قبول وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2025-07-02
الخارجية الأميركية: رسالة الرئيس ترامب واضحة بشأن ضرورة قبول مقترح وقف إطلاق النار في غزة وترامب أكد أن الوضع سيزداد سوءا إذا لم يتم قبول وقف إطلاق النار في غزة
0
خبر عاجل
2025-09-18
مصادر رويترز: الإمارات قد تخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل إذا ضمت حكومة نتنياهو الضفة الغربية
خبر عاجل
2025-09-18
مصادر رويترز: الإمارات قد تخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل إذا ضمت حكومة نتنياهو الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
2025-09-18
مصادر رويترز: الإمارات قد تخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل إذا ضمت حكومة نتنياهو الضفة الغربية
آخر الأخبار
2025-09-18
مصادر رويترز: الإمارات قد تخفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل إذا ضمت حكومة نتنياهو الضفة الغربية
0
أخبار دولية
2025-09-08
مصدر لرويترز: رئيس وزراء قطر يحث حماس على قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2025-09-08
مصدر لرويترز: رئيس وزراء قطر يحث حماس على قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:15
نتنياهو عبّر لنظيره القطريّ عن أسفه للهجوم الذي نفذته إسرائيل على الدوحة
أخبار دولية
14:15
نتنياهو عبّر لنظيره القطريّ عن أسفه للهجوم الذي نفذته إسرائيل على الدوحة
0
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
0
أخبار دولية
13:32
ترامب: فرض رسومًا جمركية بنسبة 100 في المئة على الأفلام التي تُنتج في الخارج
أخبار دولية
13:32
ترامب: فرض رسومًا جمركية بنسبة 100 في المئة على الأفلام التي تُنتج في الخارج
0
أخبار دولية
12:58
سفينة شحن تعرضت لأضرار بعد استهدافها بعبوة ناسفة في خليج عدن
أخبار دولية
12:58
سفينة شحن تعرضت لأضرار بعد استهدافها بعبوة ناسفة في خليج عدن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-10
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
آخر الأخبار
2025-09-10
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
0
فنّ
07:19
"أحياناً تشعر أن الحياة لا تسمح لك بالاستمرار"... مغنية شهيرة تنهار وتسقط على المسرح أمام جمهورها (فيديو)
فنّ
07:19
"أحياناً تشعر أن الحياة لا تسمح لك بالاستمرار"... مغنية شهيرة تنهار وتسقط على المسرح أمام جمهورها (فيديو)
0
خبر عاجل
2025-08-06
انتهاء الجزء الأول بتعادل منتخب لبنان ومنتخب قطر بنتيجة 35-35 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
خبر عاجل
2025-08-06
انتهاء الجزء الأول بتعادل منتخب لبنان ومنتخب قطر بنتيجة 35-35 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
0
صحة وتغذية
2025-09-15
علامة صامتة قد تكون وراء تسارع الشيخوخة والإصابة بالخرف... دراسة تحذّر من "عدوّ الليل"
صحة وتغذية
2025-09-15
علامة صامتة قد تكون وراء تسارع الشيخوخة والإصابة بالخرف... دراسة تحذّر من "عدوّ الليل"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلاف الروشة أزمة سياسية في البلاد... فهل سيُطوى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلاف الروشة أزمة سياسية في البلاد... فهل سيُطوى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل حقاً انخفضت أسعار الإنترنت على هواتفكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل حقاً انخفضت أسعار الإنترنت على هواتفكم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل اعادت ملف طهران الى الواجهة تزامنًا مع عودة العقوبات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل اعادت ملف طهران الى الواجهة تزامنًا مع عودة العقوبات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الاشتباك السياسيّ في المرحلة المقبلة: قانون الانتخاب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الاشتباك السياسيّ في المرحلة المقبلة: قانون الانتخاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
2
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
3
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
4
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
5
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
6
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
7
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
8
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More