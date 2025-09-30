نتانياهو سيطلع الحكومة الإسرائيلية على خطة ترامب في شأن غزة

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أنه سيطلع حكومته على تفاصيل خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والتي عرضها الإثنين.



وقال نتانياهو بعيد وصوله الى إسرائيل عائدًا من الولايات المتحدة بحسب مقطع مصور نشره مكتبه: "توصلت في واشنطن الى تفاهم مع الرئيس ترامب حول إطار عمل للإفراج عن جميع رهائننا، ولتحقيق كل أهداف الحرب التي حددناها".



واضاف: "ساقدم تقريرًا أكثر تفصيلًا الى أعضاء الحكومة وأعضاء الحكومة الأمنية".