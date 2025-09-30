الأخبار
نتانياهو سيطلع الحكومة الإسرائيلية على خطة ترامب في شأن غزة
أخبار دولية
2025-09-30
نتانياهو سيطلع الحكومة الإسرائيلية على خطة ترامب في شأن غزة
اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أنه سيطلع حكومته على تفاصيل خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والتي عرضها الإثنين.
وقال نتانياهو بعيد وصوله الى إسرائيل عائدًا من الولايات المتحدة بحسب مقطع مصور نشره مكتبه: "توصلت في واشنطن الى تفاهم مع الرئيس ترامب حول إطار عمل للإفراج عن جميع رهائننا، ولتحقيق كل أهداف الحرب التي حددناها".
واضاف: "ساقدم تقريرًا أكثر تفصيلًا الى أعضاء الحكومة وأعضاء الحكومة الأمنية".
آخر الأخبار
14:31
نتانياهو يطلع الحكومة الإسرائيلية على خطة ترامب في شأن غزة
أخبار دولية
2025-08-02
ويتكوف: نعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة لإنهاء حرب غزة
أخبار دولية
2025-08-06
وزير الدفاع الإسرائيليّ: على رئيس الأركان تنفيذ قرارات الحكومة في شأن غزة
أخبار دولية
2025-08-11
ماكرون: خطة إسرائيل في شأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
أخبار دولية
00:34
البنتاغون يقول إنه يمضي في تقليص مهمته بالعراق
أخبار دولية
00:27
ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة
أخبار دولية
00:25
الحوثيون يتبنّون هجوما على سفينة شحن هولندية قبالة اليمن
أخبار دولية
00:21
زلزال الفيليبين أوقع "ما يصل إلى 60 قتيلا"
صحف اليوم
00:06
مصادر مطلعة لـ"اللواء": اللقاء بين الرئيسين عون وسلام ساهم في تطرية الأجواء بينهما
أمن وقضاء
2025-09-20
الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل
منوعات
15:15
لبنان بين أبطأ الدول عالميًا في سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول... والخليج بين الأفضل!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
13:40
بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
14:01
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
13:47
انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
13:44
القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
13:42
وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
13:40
بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
04:37
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
3
أخبار لبنان
02:46
بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك
4
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
5
اقتصاد
03:52
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
6
خبر عاجل
02:02
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
7
موضة وجمال
06:59
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
8
أخبار دولية
01:54
بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)
