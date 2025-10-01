زلزال الفيليبين أوقع "ما يصل إلى 60 قتيلا"

أعلنت السلطات الفيليبينية أنّ الزلزال العنيف الذي ضرب مساء الثلاثاء وسط الأرخبيل بقوة 6,9 درجات أوقع "ما يصل إلى 60 قتيلا".



وقال نائب رئيس مكتب الدفاع المدني رافاييليتو أليخاندرو للصحافيين في مانيلا: "نتلقّى عددا متزايدا من التقارير عن وجود ضحايا، لذا فإنّ الوضع متقلّب للغاية. تلقّينا تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 60 شخصا في هذا الزلزال".