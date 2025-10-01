أسطول الصمود العالمي: عدة سفن تقترب من الأسطول... وقد تعترضه البحرية الإسرائيلية خلال ساعة

أكد مصدران على متن أسطول الصمود العالمي، الذي ينقل مساعدات إلى قطاع غزة، لرويترز أن عدة سفن تقترب من الأسطول.



وشددت إسرائيل، من جهتها، على ضرورة عودة الأسطول إلى حيث انطلق "وعدم اختراق الحصار البحري المفروض على القطاع".



ومن المتوقع ان تعترض البحرية الإسرائيلية الأسطول خلال ساعة.



وقد أعلنت حالة الطوارئ على متن القوارب.





