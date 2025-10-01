وزير الخارجية الإيطالي: القوات الإسرائيلية لن تستخدم العنف ضد النشطاء على متن أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة

أفاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بأن نظيره الإسرائيلي طمأنه بأن القوات الإسرائيلية لن تستخدم العنف ضد النشطاء على متن أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة.



وقال تاياني لقناة إيطالية مشيرا إلى نظيره الإسرائيلي: "مسألة اعتلاء السفن مقررة، وناقشنا هذا الأمر... مع الوزير سارع لضمان عدم استخدام القوات الإسرائيلية أي عنف، وقد طمأنني بهذا الشأن".



وأضاف: "وجهنا سفارتنا في تل أبيب والقنصلية في القدس بتقديم المساعدة لكافة المواطنين الإيطاليين الذين سيتم نقلهم على الأرجح إلى أسدود ، ومن ثم ترحيلهم".

