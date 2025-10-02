واشنطن ترفض اتّهام البابا لسياستها بشأن الهجرة بأنها "لاإنسانية"

رفض البيت الأبيض اتهامات البابا لاوون الرابع عشر لإدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاج سياسة "لاإنسانية" تجاه الهجرة، مؤكّدا أنّ الولايات المتّحدة "تطبّق القانون بأكثر الطرق إنسانية ممكنة".وردّا على سؤال بشأن تصريح الحبر الأعظم، قالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت للضحافيين: "أرفض فكرة أنّ هذه الحكومة تعامل المهاجرين غير الشرعيين بطريقة لاإنسانية".وأضافت: "هذه الحكومة تسعى جاهدة لتطبيق قوانين البلاد بأكثر الطرق إنسانية ممكنة".والثلاثاء، قال البابا الأميركي أمام صحافيين إنّ "من يقول أنا ضدّ الإجهاض لكنّي أوافق على المعاملة اللاإنسانية للمهاجرين في الولايات المتحدة هو شخص لا أعرف ما إذا كان بالفعل مؤيّدا للحياة".وأتى تصريح الحبر الأعظم ردّا على سؤال بشأن رغبة رئيس أساقفة شيكاغو، مسقط رأس البابا، في منح وسام للسناتور الديموقراطي ديك دوربين الذي يدعم الحقّ في الإجهاض.