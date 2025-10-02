وزير الخارجية المصريّ: مصر لن تسمح بتهجير سكان غزة تحت أي ظرف من الظروف

أكد وزير الخارجية المصريّ بدر عبد العاطي أنّ مصر لن تسمح بتهجير سكان غزة تحت أي ظرف من الظروف.



وقال عبد العاطي متحدثا في المعهد الفرنسيّ للعلاقات الدولية أنه لن يحدث تهجير لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية.



وشدد على أنّ مصر لن تسمح بحدوث ذلك.