بوتين: تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك سيؤدي إلى تصعيد أميركي روسي جديد



اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن إرسال صواريخ أميركية بعيدة المدى من طراز "توماهوك" إلى أوكرانيا سيشكل "تصعيدا جديدا" بين موسكو وواشنطن، بعدما أفاد مسؤولون أميركيون أن واشنطن تدرس بيع هذه الصواريخ إلى الأوروبيين لتسليمها إلى كييف.



وحذر بوتين خلال منتدى في سوتشي بجنوب غرب روسيا من أن "استخدام صواريخ توماهوك غير ممكن بدون مشاركة مباشرة لعسكريين أميركيين، وهذا سيعني تصعيدا جديدا ... ولا سيما في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".

