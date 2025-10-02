الأخبار
نتانياهو يشيد بالبحرية الإسرائيلية لاعتراضها "أسطول الصمود العالمي"
أخبار دولية
2025-10-02 | 15:50
نتانياهو يشيد بالبحرية الإسرائيلية لاعتراضها "أسطول الصمود العالمي"
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس بالقوّات البحرية الإسرائيلية التي اعترضت "أسطول الصمود العالمي" المتوجّه إلى غزة والذي تستعدّ الدولة العبرية لترحيل ركابه إلى أوروبا.
وخلال عملية استمرّت حوالى 12 ساعة، أوقف أكثر من 400 ناشط كانوا على متن 41 سفينة تابعة للأسطول، وفق ما أفاد مسؤول إسرائيلي.
وفي نهاية العملية، "نقل أكثر من 400 مشارك بأمان إلى ميناء أسدود حيث يجري استجوابهم من قبل الشرطة الإسرائيلية"، وفق ما كشف المصدر الإسرائيلي.
أخبار دولية
بالبحرية
الإسرائيلية
لاعتراضها
"أسطول
الصمود
العالمي"
التالي
بريطانيا "قلقة للغاية" من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
أستراليا على علم باحتجاز القوات الإسرائيلية لأشخاص على متن أسطول المساعدات لغزة
السابق
