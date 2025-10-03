البيت الأبيض: نأخذ تقارير دنمركية عن استفزازات روسية على محمل الجد

أعلن البيت الأبيض أنه يأخذ تقارير دنمركية عن استفزازات بحرية روسية على محمل الجد، بعد أن قال جهاز الاستخبارات الدنمركية في وقت سابق إن سفنا حربية روسية تقوم بأعمال متكررة في مضائقها التي تربط بحر البلطيق ببحر الشمال.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الإدارة الأميركية تأخذ هذه التقارير "على محمل الجد، ونحن نراقب ذلك باستمرار. إن مجلس الأمن القومي هنا في البيت الأبيض على اتصال دائم مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي، والرئيس يتحدث إلى عدد منهم أيضا".