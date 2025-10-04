إيران تعلن إعدام ستة أشخاص دينوا بتهمة الإرهاب

نفذت السلطة القضائية في إيران حكم الإعدام بستة أشخاص قالت إنهم أعضاء في مجموعة "إرهابية”.

ودانتهم بتهمة شن هجمات مسلحة في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد.

وقالت السلطات القضائية عبر موقع "ميزان أونلاين”: "نفذ فجر اليوم حكم الإعدام في حق ستة انفصاليين إرهابيين ارتكبوا في السنوات الأخيرة سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات مستهدفين أمن محافظة خوزستان".

ولم تكشف في الوقت الحاضر هويات هؤلاء الأشخاص وتفاصيل توقيفهم ومحاكمتهم.

لكن الموقع أفاد بأنهم ضالعون في قتل أربعة عناصر أمن اثنان منهم من الشرطة والاثنان الآخران من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني في 2018 و2019.

وذكر التقرير أنهم "اعترفوا بالتخطيط لأعمال تخريب وتنفيذها كصنع وزرع قنابل وتفجير محطة خرمشهر للغاز".