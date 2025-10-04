مسؤول في حماس: مصر ستستضيف مؤتمرا فلسطينيا حول مستقبل غزة

أكد قيادي في حماس أن مصر ستستضيف مؤتمرًا للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بعد موافقة الحركة على الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.



وقال القيادي لفرانس برس إن مصر "سوف تبدأ قريبا بالتحضيرات والدعوة لاستضافة ورعاية حوار فلسطيني فلسطيني شامل حول الوحدة الفلسطينية ومستقبل غزة بما في ذلك ادارة قطاع غزة من خلال لجنة او هيئة مستقلة مكونة من كفاءات مستقلة لإدارة القطاع بشكل مؤقت الى حين توحيد السلطة في كافة الأراضي الفلسطينية".



