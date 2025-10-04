القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية

تعقد حماس وإسرائيل مباحثات غير مباشرة في القاهرة يومي الأحد والإثنين بهدف "تهيئة الظروف" لتبادل الرهائن في غزة والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية.



وأفادت القناة القريبة من المخابرات المصرية نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى "ببدء تحرك وفدي إسرائيل وحماس لبدء المحادثات في القاهرة غدا وبعد غد للتباحث بشأن ترتيب الظروف الميدانية لعملية التبادل لجميع المحتجزين والأسرى طبقا لمقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب".