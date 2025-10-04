أكثر من ألف شخص يشاركون في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة

خرجت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة رغم طلب رئيس الوزراء كير ستارمر من المواطنين عدم المشاركة في الاحتجاجات، بعد يومين على عملية دهس وطعن أوقعت قتيلين أمام كنيس في مانشستر.



ولا يزال ستة أشخاص، هم ثلاثة رجال وثلاث نساء، أوقفوا للاشتباه بارتكابهم جرائم مرتبطة بالإرهاب الخميس قيد الاعتقال.



قُتل شخصان وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع في مانشستر بشمال غرب انكلترا في يوم الغفران أو "كيبور" الذي يعد الأكثر قداسة لدى اليهود.



وقتلت الشرطة المهاجم جهاد الشامي البريطاني من أصل سوري والبالغ 35 عاما، في غضون دقائق من ورود الأنباء.



وفاقم الهجوم المخاوف لدى الجالية اليهودية في بريطانيا.



وأعلنت الشرطة تسيير دوريات في محيط دور العبادة في أنحاء المدينة "مع التركيز بشكل خاص على توفير انتشار واضح جدا داخل مجتمعاتنا اليهودية".