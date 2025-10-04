الدفاع المدني: 57 شهيدا على الأقل في ضربات إسرائيلية على غزة منذ فجر السبت

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن 57 شخصا على الأقل استشهدوا في ضربات إسرائيلية منذ فجر السبت، على رغم دعوة الرئيس دونالد ترامب اسرائيل الى وقف القصف عقب موافقة حركة حماس على الإفراج عن الرهائن بموجب مقترحه لإنهاء الحرب.



وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لفرانس برس: "ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الى 57 شهيدا بينهم 40 في مدينة غزة".