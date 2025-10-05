الأخبار
وزراء خارجية 8 دول يرحبون بخطوات "حماس" ومقترح ترامب لوقف الحرب في غزة وإطلاق الرهائن
أخبار دولية
2025-10-05 | 04:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزراء خارجية 8 دول يرحبون بخطوات "حماس" ومقترح ترامب لوقف الحرب في غزة وإطلاق الرهائن
رحب وزراء خارجية الأردن، و الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، اليوم ، بالخطوات التي اتخذتها حركة "حماس" حيال مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على غزة وإطلاق جميع الرهائن، أحياء وأمواتا، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.
كما رحب وزراء الخارجية في بيان مشترك اوردته وكالة الأنباء الاردنية "بترا"، بدعوة الرئيس الأميركي ترامب لإسرائيل لوقف القصف فورا، والبدء في تنفيذ اتفاق التبادل، وأعربوا عن تقديرهم لالتزامه بإرساء السلام في المنطقة، وأكدوا أن هذه التطورات تمثل "فرصة حقيقية إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار ولمعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يمر بها سكان القطاع.
ورحبوا بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، وأكدوا ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح ومعالجة جميع جوانبه.
وأكد وزراء الخارجية التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة إلى تنفيذ بنود المقترح، والعمل على إنهاء الحرب على غزة فورا، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أية خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، والوصول لآلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار غزة ويمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
خارجية
يرحبون
بخطوات
"حماس"
ومقترح
ترامب
الحرب
وإطلاق
الرهائن
