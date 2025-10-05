حماس تؤكد حرصها على إنجاز التبادل "فورا" عشية محادثات في مصر



أكدت حماس الأحد حرصها على البدء "فورا" في عملية تبادل الرهائن بمعتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل، مع استعداد الطرفين لعقد مباحثات غير مباشرة الاثنين في مصر عقب موافقة الحركة على الافراج عن المحتجزين في غزة ضمن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.



وقبل يومين من دخول الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عامها الثالث، واصلت الدولة العبرية ضرباتها في غزة حيث قُتل 16 شخصا على الأقل بحسب الدفاع المدني، على رغم مطالبة ترامب لها بالكفّ عن ذلك عقب موافقة حماس على إطلاق الرهائن.



وقال قيادي بارز في حماس لفرانس برس إن الحركة "حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية".



وأضاف "يتوجب على الاحتلال عدم تعطيل تنفيذ خطة الرئيس ترامب. إذا كان لديه نوايا في الوصول لاتفاق فحماس جاهزة".



ومن المقرر أن تبدأ المباحثات الاثنين في مدينة شرم الشيخ التي يتوقع أن يصلها وفد الحركة الأحد من الدوحة.



أما الوفد الإسرائيلي فسيتوجه الاثنين الى المدينة المصرية، وسيكون برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء الأحد.