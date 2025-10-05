الأخبار
ترامب يلمح إلى استعداده لتمديد معاهدة خفض الأسلحة النووية مع موسكو
أخبار دولية
2025-10-05 | 15:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يلمح إلى استعداده لتمديد معاهدة خفض الأسلحة النووية مع موسكو
ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إلى إنه مستعدّ لمواصلة العمل بمعاهدة حول الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو اقترح نظيره الروسي فلاديمير بوتين تمديدها لفترة سنة.
وقال ترامب ردّا على سؤال أحد الصحافيين في البيت الأبيض حول موقفه من عرض بوتين تمديد العمل بمعاهدة ستارت الجديدة لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحدّ منها قبل أربعة أشهر من انتهاء صلاحيتها في الخامس من شباط/فبراير 2026 "تبدو لي فكرة سديدة".
ويقضي الهدف من هذه المعاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة الهجومية النووية في كلّ من البلدين مع إبقاء مستويات الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية المطلقة من الغوّاصات والرؤوس الحربية النووية دون السقف المتّفق عليه.
وينصّ الاتفاق الذي وقّع سنة 2010 على اكتفاء كل من الطرفين بنشر 1550 رأسا حربية نووية وعلى 800 قاذفة ثقيلة أو ومنصّة إطلاق صواريخ بالستية منشورة وغير منشورة، فضلا عن على نظام تحقق متبادل.
