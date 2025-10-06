ألمانيا: طالبان وافقت من حيث المبدأ على إعادة أفغان إلى بلادهم

ذكرت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن حكومة طالبان في أفغانستان وافقت من حيث المبدأ على إعادة مواطنين أفغان من ألمانيا إلى بلادهم.وقالت: "وافقت الحكومة الأفغانية من حيث المبدأ على إعادتهم للوطن جوا إذا جرى التحقق من أن الأشخاص الذين نُعيدهم مواطنون أفغان".وأشارت الى أن برلين تقوم باتصالات فنية فقط مع ممثلين لحكومة طالبان في أفغانستان، لا أكثر.