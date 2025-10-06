مجلس حقوق الإنسان في جنيف ينشئ آلية للتحقيق في الانتهاكات في أفغانستان

اعتمدت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين قرارا يقضي بإنشاء آلية تحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة في أفغانستان.



يُسلّط هذا القرار الضوء على "تدهور" حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ويُنشئ "آلية تحقيق دائمة ومستقلة مسؤولة عن جمع وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بارتكاب أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي... لا سيما ضد النساء والفتيات".



اعتُمد القرار الذي قدمته الدنمارك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، دون تصويت من قِبَل الدول الأعضاء السبع والأربعين الحاضرة.



وقال السفير الدنماركي إيب بيترسن لدى طرح مشروع القرار "بعد أربع سنوات من استيلاء طالبان على السلطة بالقوة، تدهور وضع حقوق الإنسان، في ظلّ أزمة إنسانية متفاقمة".



وأضاف أن طالبان "رسّخت القمع" و"دمرت منظمات العمل الأهلي في أفغانستان"، موضحا أن التحقيق سيركز على الإفلات من العقاب طويل الأمد.

