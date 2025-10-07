انتهاء أول جولة من المباحثات بين الوسطاء وحماس "وسط أجواء ايجابية"

انتهت ليل الإثنين-الثلاثاء في شرم الشيخ "وسط أجواء ايجابية" أول جولة من المباحثات بين الوسطاء وحماس في إطار المفاوضات الجارية في المنتجع المصري لإنهاء الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".



وقالت القناة التلفزيونية المقربة من الاستخبارات المصرية إنّ "المباحثات الأولى بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ انتهت وسط أجواء إيجابية"، مشيرة إلى أنّ اللقاءات ستتواصل الثلاثاء في إطار هذه المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل حول خطة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني.