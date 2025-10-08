الأخبار
إجلاء جميع متسلقي إيفرست العالقين من واد ناء في التبت

أخبار دولية
2025-10-08 | 01:07
إجلاء جميع متسلقي إيفرست العالقين من واد ناء في التبت

أعلنت السلطات أن فرق الإنقاذ أرشدت كل من تبقى من العالقين بالقرب من الواجهة الشرقية لجبل إيفرست في التبت إلى بر الأمان أمس الثلاثاء، بما في ذلك المئات من المرشدين المحليين والرعاة، وهو ما ينهي واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.

وكان المئات من المتسلقين قد تقطعت بهم السبل في ثلوج كثيفة مطلع الأسبوع في وادي كارما المعزول بعد أن تسببت عاصفة ثلجية قوية بصورة غير معتادة في تساقط الثلوج بغزارة في المنطقة.

وانهمرت الثلوج طوال يوم السبت في الوادي الذي يقع على ارتفاع 4200 متر تقريبًا. وفي يوم الأحد، أرشد أفراد الإنقاذ نحو 350 متسلقًا إلى بر الأمان.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية مساء أمس الثلاثاء أنه تم إجلاء ما مجموعه 580 من المتسلقين والمتنزهين إلى جانب أكثر من 300 من المرشدين والرعاة وغيرهم من أفراد الدعم.

أخبار دولية

متسلقي

إيفرست

العالقين

التبت

