نتنياهو سيدعو الحكومة الى الاجتماع لإقرار الاتفاق مع حماس بشأن غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيجمع حكومته الخميس لإقرار الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع حركة حماس لإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.



وقال نتنياهو في بيان: "الخميس، سأجمع الحكومة لإقرار الاتفاق وإعادة جميع رهائننا الأعزاء إلى الوطن".