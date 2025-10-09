اندلاع حرائق في منشآت طاقة بمنطقة روسية جراء هجوم بمسيرات

أعلن حاكم منطقة فولغوغراد الروسية أندريه بوشاروف أن حرائق اندلعت في منشآت وقود وطاقة في المنطقة نتيجة هجوم بطائرات مسيرة.



وذكر أن فرق الإطفاء تعمل حاليا على إخماد الحرائق.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 19 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق مناطق روسية خلال الليل من بينها تسع مسيرات فوق منطقة فولغوغراد.