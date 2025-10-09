0min

كايا كالاس: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة تقدم مهم

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن موافقة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على المرحلة الأولى من الخطة الأميركية بشأن غزة تُمثل تقدما مهما وفرصة حقيقية لإنهاء الحرب وإطلاق جميع الرهائن.



ووصفت الاتفاق بأنه "إنجاز دبلوماسي كبير"، معلنة أن "الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده لدعم تنفيذه".