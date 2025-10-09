الأخبار
كايا كالاس: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة تقدم مهم

أخبار دولية
2025-10-09 | 02:19
كايا كالاس: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة تقدم مهم
كايا كالاس: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة تقدم مهم

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن موافقة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على المرحلة الأولى من الخطة الأميركية بشأن غزة تُمثل تقدما مهما وفرصة حقيقية لإنهاء الحرب وإطلاق جميع الرهائن.

ووصفت الاتفاق بأنه "إنجاز دبلوماسي كبير"، معلنة أن "الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده لدعم تنفيذه".

أخبار دولية

الاتحاد الأوروبي

كايا كالاس

إسرائيل

حماس

غزة

LBCI
آخر الأخبار
02:05

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة تقدم مهم وهذا إنجاز دبلوماسي كبير وفرصة حقيقية لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق جميع الرهائن

LBCI
أخبار دولية
23:49

قطر: الاتفاق على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار بغزة

LBCI
آخر الأخبار
00:54

كندا ترحب بموافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام

LBCI
خبر عاجل
23:33

ترامب: إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام

LBCI
أخبار دولية
06:20

الأونروا تؤكد أن لديها مساعدات غذائية لكامل قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر

LBCI
أخبار دولية
05:55

الإمارات ترحب باتفاق غزة

LBCI
أخبار دولية
05:47

السيسي: اتفاق غزة "لحظة تاريخية" تطوي صفحة الحرب وتفتح "باب الأمل" لشعوب المنطقة

LBCI
أخبار دولية
05:45

الكرملين يأمل بأن يستتبع اتفاق غزة بأفعال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الخيام الى الحياة ولو تحت الخطر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:04

مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025

LBCI
موضة وجمال
2025-10-05

نور عريضة في إطلالة جريئة بالكوفية الفلسطينية في أسبوع الموضة بباريس (صور)

LBCI
اسرار
2025-09-10

أسرار الصحف 11-09-2025

LBCI
أمن وقضاء
03:51

نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...

LBCI
أخبار دولية
03:27

هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...

LBCI
أخبار دولية
03:20

توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:07

ترامب: الولايات المتحدة ستكون جزءا من عملية الحفاظ على السلام بغزة... وأظن أن الرهائن سيعودون الإثنين إلى إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياض تقرأ... بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار

