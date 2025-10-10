الجيش التركي مستعد للمشاركة في أي مهمة في غزة

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها المسلحة "مستعدة لتولي أي مهمة تُكلّف بها" في إطار عملية لحفظ السلام في قطاع غزة المحاصر والمدمر.



وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية ردا على سؤال أمام صحافيين إن "قواتنا المسلحة، التي تملك خبرة واسعة في فرض وحفظ السلام، مستعدة للاضطلاع بأي دور يُطلب منها".