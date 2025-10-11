الأخبار
قتلى في هجوم بمسيرة في الفاشر غرب السودان
أخبار دولية
2025-10-11 | 05:06
مشاهدات عالية
قتلى في هجوم بمسيرة في الفاشر غرب السودان
قتل ثلاثون شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة لقوات الدعم السريع استهدف مخيما للنازحين في مدينة الفاشر بشمال دارفور بالسودان، وفقا لمنظمة محلية.
وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، وهي مجموعة محلية معنية بتوثيق انتهاكات الحرب في بيان: "للمرة الثانية صباح السبت، الدعم السريع يقصف مركز إيواء.. بحي درجة (في الفاشر) وتسبب القصف بقتل 30 شخصا".
وبحسب البيان، ما زالت هناك جثث داخل خنادق حفرت للحماية.
أخبار دولية
قتلى
هجوم
الفاشر
السودان
0
أخبار دولية
2025-09-12
مقتل 13 مدنيا في قصف لقوات الدعم السريع على الفاشر في غرب السودان
أخبار دولية
2025-09-12
مقتل 13 مدنيا في قصف لقوات الدعم السريع على الفاشر في غرب السودان
0
أخبار دولية
2025-09-24
15 قتيلا على الأقل في قصف بطائرة مسيرة على سوق في دارفور في غرب السودان
أخبار دولية
2025-09-24
15 قتيلا على الأقل في قصف بطائرة مسيرة على سوق في دارفور في غرب السودان
0
آخر الأخبار
2025-09-19
أ.ف.ب عن مصدر إغاثي: 75 قتيلًا في قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين بدارفور غرب السودان
آخر الأخبار
2025-09-19
أ.ف.ب عن مصدر إغاثي: 75 قتيلًا في قصف للدعم السريع على مخيم للنازحين بدارفور غرب السودان
0
أخبار دولية
2025-09-05
بعثة للأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفاشر السودانية
أخبار دولية
2025-09-05
بعثة للأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفاشر السودانية
0
أخبار دولية
08:00
مقاتلتان بريطانيتان حلقتا في مهمة 12 ساعة قرب حدود روسيا
أخبار دولية
08:00
مقاتلتان بريطانيتان حلقتا في مهمة 12 ساعة قرب حدود روسيا
0
أخبار دولية
07:30
التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟
أخبار دولية
07:30
التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟
0
أخبار دولية
05:11
حركة "جيل زد 212" تعلن تعليق الاحتجاجات موقتا في المغرب
أخبار دولية
05:11
حركة "جيل زد 212" تعلن تعليق الاحتجاجات موقتا في المغرب
0
أخبار دولية
05:04
طالبان الباكستانية تتبنى هجمات أسفرت عن 23 قتيلا في شمال غرب باكستان
أخبار دولية
05:04
طالبان الباكستانية تتبنى هجمات أسفرت عن 23 قتيلا في شمال غرب باكستان
0
أخبار دولية
02:28
إسرائيل تبدأ بنقل الأسرى تمهيدًا لتنفيذ صفقة التبادل...ورفع حال الطوارئ خشية اندلاع صدامات
أخبار دولية
02:28
إسرائيل تبدأ بنقل الأسرى تمهيدًا لتنفيذ صفقة التبادل...ورفع حال الطوارئ خشية اندلاع صدامات
0
أخبار دولية
03:31
ترامب "بصحة ممتازة" بعد إجرائه فحصه الطبي الروتيني
أخبار دولية
03:31
ترامب "بصحة ممتازة" بعد إجرائه فحصه الطبي الروتيني
0
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
0
أخبار لبنان
2025-09-18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
أخبار لبنان
2025-09-18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
0
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
0
أمن وقضاء
07:36
هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟
أمن وقضاء
07:36
هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟
0
أخبار دولية
07:30
التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟
أخبار دولية
07:30
التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟
0
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
0
أخبار لبنان
06:51
فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين
أخبار لبنان
06:51
فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
04:53
جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم
أخبار لبنان
04:53
جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم
0
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
0
أخبار دولية
01:58
ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين
أخبار دولية
01:58
ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
1
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
2
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
3
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
4
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
5
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
6
أخبار لبنان
05:29
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
أخبار لبنان
05:29
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
7
خبر عاجل
01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
خبر عاجل
01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
8
أمن وقضاء
05:00
فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح
أمن وقضاء
05:00
فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح
