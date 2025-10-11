قتلى في هجوم بمسيرة في الفاشر غرب السودان

قتل ثلاثون شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة لقوات الدعم السريع استهدف مخيما للنازحين في مدينة الفاشر بشمال دارفور بالسودان، وفقا لمنظمة محلية.



وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، وهي مجموعة محلية معنية بتوثيق انتهاكات الحرب في بيان: "للمرة الثانية صباح السبت، الدعم السريع يقصف مركز إيواء.. بحي درجة (في الفاشر) وتسبب القصف بقتل 30 شخصا".



وبحسب البيان، ما زالت هناك جثث داخل خنادق حفرت للحماية.