الإليزيه: ماكرون يتوجه إلى مصر الاثنين لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

أخبار دولية
2025-10-11 | 11:58
الإليزيه: ماكرون يتوجه إلى مصر الاثنين لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
0min
الإليزيه: ماكرون يتوجه إلى مصر الاثنين لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين لإجراء محادثات بشأن تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وذكر الإليزيه أن الخطة، التي توسط فيها ترامب إلى جانب قطر ومصر وتركيا، تهدف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق جميع الرهائن واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى غزة.

وأشار الى أن ماكرون سيلتقي بشركاء إقليميين لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون سيؤكد التزام فرنسا بحل الدولتين بوصفه أساسا للسلام والأمن الدائمين وإعادة الإعمار في المنطقة.

