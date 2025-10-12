إسرائيل: إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح غد

أعلنت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح غد الاثنين.



وأضافت أنه من المتوقع الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء، وعددهم 20، دفعة واحدة.