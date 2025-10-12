استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد مسلحين جنوبي غزة

استشهد الصحافي الفلسطيني صالح الجعفراوي، مساء اليوم الأحد، برصاص مسلحين خلال اشتباكات اندلعت بين عناصر أمنيين وعائلة جنوبي مدينة غزة.







